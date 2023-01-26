Тюменец получил удар ножом из-за семейного конфликта

родственник заступился за мать и ударил брата ножом в предплечье

В юргинском селе два брата поругались из-за пожилой матери. Конфликт перешел в поножовщину и за помощью пришлось обращаться к полицейским и в скорую помощь. Как рассказали в пресс-службе областного МВД, тюменец приехал в гости к своей матери и младшему брату. Было застолье, в ходе которого родственники поругались. Ранее судимый мужчина заступился за мать и ударил брата ножом в предплечье.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание за данное правонарушение – два года. Сейчас же фигуранту дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.