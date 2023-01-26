В Тюмени задержали подозреваемого, который украл деньги с чужого счета

Максимальное наказание за подобное правонарушение шесть лет

В полицию Тюмени с заявлением о краже денег с банковского счета обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла карту, а затем увидела уведомление о списании денежных средств. Как пояснили корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе областной полиции, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина. Свою вину он признал и пытался оправдаться тем, что карту нашел у подъезда и решил по ней оплатить свои покупки.

На тюменца завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». За подобное правонарушение можно отправиться за решетку максимально на шесть лет. Сейчас же злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.