Юные ямальцы из «Движения первых» пройдут открытую стажировку у депутатов

Фото: Максим Древинский

Ямальские участники «Движения первых» смогут пройти открытую стажировку в Законодательном собрании ЯНАО и самолично окунутся в законотворческую и представительную деятельность депутатов.

Ребята узнают, как разрабатываются и принимаются законы, каким образом депутаты работают с наказами и обращениями граждан, контролируют работу региональных ведомств, и познакомятся с работой комитетов парламента. Также для них проведут тематические лекции и деловые игры.

– Для участников «Движения первых» такое наставничество – отличная возможность познакомиться с интересными людьми, их опытом. Общение и обмен знаниями пригодятся не только в будущей работе, но и в жизни, – отметил Максим Древинский, председатель совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в ЯНАО.

Фото: Максим Древинский

Депутаты, как и молодежь, также нацелены на активное сотрудничество.

По словам спикера ямальского парламента Сергея Ямкина, открытая стажировка – это возможность познакомиться с активной молодежью, помочь раскрыть их таланты и найти инициативных молодых специалистов, готовых трудиться на благо Ямала и России.

– И, бесспорно, нам важно услышать голос молодежи, получить обратную связь, ведь именно они будущее нашей страны, – подчеркнул он.

Напоминаем, что закон о создании в России молодежного движения был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля 2022 года. Движение объединяет все молодежные организации страны, в том числе «Юнармию», «Большую перемену» и «Российское движение школьников».

Уже в феврале на базе колледжей и школ Ямала откроются 123 первичных отделения «Движения первых», всего в этом году их создадут не менее 150.