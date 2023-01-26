Два тюменца обчистили гипермаркет и попались в руки силовиков

подозреваемые украли продукты, когда в поле их зрения не было посторонних людей

В местную полицию с заявление обратился представитель одного из гипермаркетов региона. Он рассказал, что после инвентаризации недосчитался более 10 тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту «КП»-Тюмень» в областном МВД, полицейские изучили записи с камер и вычислили подозреваемых. В результате были задержаны 26-летняя девушка и 36-летний мужчина. Они признались, что воспользовались моментом, когда в поле их зрения никого не было, и украли продукты. Затем правонарушители скрылись. На данный момент силовики также выясняют, причастны ли подозреваемые к другим похожим преступлениям.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье – лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас же воришкам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.