Тюменцы теперь могут проверить состояние своего дома при помощи сервиса

Тюменцы могут проверить состояние своего дома

В январе расширили информацию о многоквартирных домах на портале «Тюмень – наш дом». Теперь в разделе актуальной информации есть данные о признании дома аварийным. Тем же, кто сомневается относительно состояния дома, в котором проживает, достаточно зайти на сайт и всё проверить. Для этого необходимо вбить в строку адрес, начиная с улицы. Если же дом аварийный, то появится соответствующая строка в меню – после данных об УК, поликлинике, депутате, квартальном, спорторганизаторе и участковом. Помимо всего прочего, там есть и информация по поводу отключения на инженерных сетях, о благоустройстве и капитальном ремонте.

Добавим, что, если нажать на строку «Аварийность дома», появится информация о соответствующем распоряжении, в котором указаны дата и сроки расселения.