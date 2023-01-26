В Тюмени 26 января 2023 года ожидаются небольшой снег и порывистый ветер

в Тюмени возможен порывистый ветер и осадки Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Тюмени сегодня, 26 января 2023 года, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Также осадки ожидаются и в Уватском районе. Помимо этого, будут гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы ветра могут достигать17 м/с. Температура в ночное время суток -11,-16, днем -3,-8.

Согласно народному календарю на пороги ступил Ермилов день. В этот день было принято особое внимание уделять кошкам. По поведению животного предсказывали погоду. А еще они считались хранительницами домашнего уюта. Знающие люди заговаривали домашних животных от болезней