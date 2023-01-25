Глава Тюменской области Александр Моор встретился со студентами-активистами

Источник фото: Телеграм Александра Моора

В День российского студенчества глава Тюменской области Александр Моор встретился со студсоветом региона, познакомился с новыми ребятами,а также вручил благодарственные письма 14 членам совета созыва 2022 года.

По словам Александра Моора, студенческая жизнь – это интересное, увлекательное, насыщенное событиями время. А в регионе достаточно ресурса и возможностей, чтобы студенты могли раскрыть и показать свой потенциал. Для этих целей открываются мультицентры, молодежные театры, Медиацентр и «Студенческий центр».

По информации правительства, более 12 тысяч человек поучаствовали в проектах Студсовета Тюменской области в минувшем году. Это, к слову, почти на 50% больше, чем годом ранее. Показатели областного Студенческого центра вышли на тот уровень, который был до коронавирусной пандемии. Активисты провели 587 мероприятий, в том числе и такие крупные как: «Лидеоы 72», областное посвящение в первокурсники и проект для не местных студентов «Кампус 2.0: ВОбщаге».