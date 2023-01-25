Тюменца осудили за незаконную организацию игорной деятельности и оштрафовали на крупную сумму

Приговор в законную силу не вступил

Житель Тюмени разместил в нежилых помещениях 16 игровых терминалов и получил с них почти полтора миллиона, но незаконную деятельность предприимчивого горожанина пресекли правоохранительные органы.

Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областной прокуратуры, 31-летнего мужчину признали виновным по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет» вне игорной зоны».

Суд установил, что «бизнес» тюменца действовал с июня 2021 года, но уже в феврале 2022 года его деятельность приостановили силовики. Оборудование, которое использовалось в преступном деле, изъято, а на имущество мужчины наложен арест. За время осуществления незаконной деятельности преступник заработал 1 млн 455 тыс. рублей. Виновному назначили наказание в виде ограничения свободы на полтора года, а также взыскали в пользу государства полученную им с «бизнеса» сумму. Приговор в законную силу не вступил.