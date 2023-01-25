Свыше 4 млрд рублей энергетики направят на ремонт и обслуживание объектов

Фото: Александр Пышный, предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

Компания «Россети Тюмень» направит свыше 4,2 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону 2023/2024. Объем финансирования ремонтной программы по сравнению с прошлым годом вырос на 10%.

Комплекс мероприятий будет выполнен на энергообъектах различных классов напряжения. Так, в распределительных сетях 0,4-20 кВ запланированы работы почти на 170 трансформаторных подстанциях. На питающих центрах 35 кВ и выше работники предприятия проведут капитальный и средний ремонты 80 силовых трансформаторов, 245 высоковольтных выключателей, 195 разъединителей, заменят 1 036 опорных изоляторов.

До наступления осенне-зимнего периода 2023/2024 запланирован ремонт свыше 1,6 тысячи км линий электропередачи. Энергетики заменят и усилят свыше 5,6 тысячи опор, а также смонтируют более 16 тысяч новых изоляторов. Для повышения грозоупорности линейных объектов специалисты смонтируют почти 38 км грозотроса. Помимо этого, будет расчищено 4,2 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушения электроснабжения потребителей.

Запланированные работы будут выполнены до 1 октября и позволят энергетикам повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить готовность электросетей макрорегиона к отопительному сезону.

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении организации находятся 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт ч. В состав группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний группы «Россети» – около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,8 млн человек. В управлении насчитывается более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,3 тыс. МВА. В 2021 году отпуск электроэнергии из сети составил 52,2 млрд кВт*ч.

В состав компании входят 9 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.

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Контакты:

начальник департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень» Дмитрий Сидоренко: (3462) 77-61-02; Sidorenko-DS@te.ru

ведущий специалист пресс-службы департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень» Екатерина Мишина: (3462) 77-61-52; +7-963-235-54-66; Mishina-EI@te.ru