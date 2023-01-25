Связисты рассказали, чем интересуются студенты Тюмени

В Тюменской области с начала 2023 года возрос интерес к обучающим сайтам.

В Тюменской области с начала 20 23 года возрос интерес к обучающим сайтам. Так, по сравнению с таким же периодом прошлого года динамика выросла в два раза. Также аналитики зафиксировали наибольший интерес к ресурсам по изучению иностранных языков, программированию и IT. Трафик по этим направлениям в регионе увеличился в три раза.

В целом жители Тюмени стали задумываться о своем будущем. Они изучают предложения на рынке образования, выбирают подходящую для себя профессию и университет.

Также эксперты «МегаФона» изучили статистику по активности на нескольких десятках тематических сайтов и пришли к выводу, что по-прежнему популярным форматом обучения остаются дистанционные курсы и интерактивные онлайн-уроки. Высокий интерес к ним проявился в период пандемии, а сейчас мобильный трафик на подобные ресурсы увеличился еще в 2,5 раза.

Кроме того, сами студенты Тюмени стали активнее пользоваться интернетом. За 12 месяцев объем передачи данных среди учащихся вырос на 30%. Лидируют платформы с видеоконтентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты, банковские приложения и такси.

Также специалисты выяснили, что тюменцы попали в список регионов Урала, где жители активно интересуются темой образования и получением допзнаний. С каждым днем население все чаще проходит онлайн-курсы и смотрит обучающие ролики на мобильном телефоне. Чтобы пользователи получали качественный интернет, компания расширила емкость сети более чем в 100 раз в местах региона, в том числе включая территорию возле высших учебных заведений города.

Почти 100% всего трафика студентов сегодня приходится на скоростную сеть 4G, поэтому в компании ищут и современные способы для ее совершенствования и улучшения. Так, недавно инженеры на треть увеличили частотную полосу в сетях LTE в 240 точках Тюмени. Благодаря этому увеличилась скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения, что поможет учащимся вузов приобретать знания в режиме онлайн на высоких скоростях.