Тоболяки снова жалуются на массовое списания денежных средств в общественном транспорте

тоболяки недовольны работой ПАТП

Возмущенная тоболячка в социальной сети «Вконтакте» обратилась к руководству ПАТП и спросила, когда в их системе оплаты проезда перестанут происходить сбои.

– Это ведь беспредел полный! – говорит женщина.

Она рассказала, что ее дочь вчера съездила на учебу и воспользовалась общественным транспортом дважды, но с карты списалось не 48 рублей, а в несколько раз больше. Недовольная происходящим горожанка думает обратиться в прокуратуру с заявлением о неправомерном списании денежных средств.

Фото: Типичный Тобольск

– Я многодетная мама! Почему должна кормить кого-то еще, кроме своей семьи? – задается вопросом тоболячка.

Она также потребовала незамедлительно разобраться в ситуации, так как это и в интересах предприятия.

Впрочем, как выяснилось, в таком положении оказались несколько человек. Одна из подписчиц поделилась, что с ее счета за эту неделю уже трижды снимали сумму, в несколько раз превышающую стоимость билета. А другая тоболячка написала, что ее несовершеннолетний сын вчера не смог расплатиться в автобусе. После пары тройки попыток, карту заблокировали. За ребенка пришлось платить чужой бабушке.

Отметим, что директор ПАТП Сергей Кугаевский в стороне не остался и сообщил, что при списании лишних сумм рекомендует официально обращаться в ПАТП, ТТС, полицию или прокуратуру. Также он порекомендовал не оставлять подобные факты без внимания.