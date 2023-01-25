Тюменский комбинат «Данон» выпустил 209 тонн небезопасного молока

больше 109 тонн небезопасного молока выпустила известная компания

Молочное предприятие АО «Данон Россия» в Ялуторвском районе произвело 209 тонн небезопасного молока. Нарушения были найдены во время мониторинга данных системы «Меркурий». Корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что в системе «Меркурий» отсутствуют данные о том, какое используется сырье при производстве указанного количества продукции. Поэтому считается, что продукция сделана из сырья неизвестного происхождения.

Там также подчеркнули, что отсутствие данных о сырье не позволяет подтвердить ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие места выхода.

Напомним, ранее мы писали, что в Тобольске произошла вспышка сальмонеллы. Два десятка детей отправились на карантин, а произошедшим заинтересовались следователи.