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НовостиОбщество25 января 2023 11:44

Тюменский комбинат «Данон» выпустил 209 тонн небезопасного молока

Предприятие получило предупреждение
Екатерина Коган
больше 109 тонн небезопасного молока выпустила известная компания

больше 109 тонн небезопасного молока выпустила известная компания

Молочное предприятие АО «Данон Россия» в Ялуторвском районе произвело 209 тонн небезопасного молока. Нарушения были найдены во время мониторинга данных системы «Меркурий». Корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что в системе «Меркурий» отсутствуют данные о том, какое используется сырье при производстве указанного количества продукции. Поэтому считается, что продукция сделана из сырья неизвестного происхождения.

Там также подчеркнули, что отсутствие данных о сырье не позволяет подтвердить ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие места выхода.

Напомним, ранее мы писали, что в Тобольске произошла вспышка сальмонеллы. Два десятка детей отправились на карантин, а произошедшим заинтересовались следователи.