Стартовал набор участников проекта «Мой месяц счастья»

Фото: сайт Детки

Каждый день в нашей жизни происходит множество событий – больших и маленьких, забавных и печальных. Иногда какой-то момент впечатляет нас так, что мы думаем о нем целый день. А бывают такие, которые мы даже не замечаем.

Перед участниками проекта «Мой месяц счастья» стоит непростая задача – остановиться в потоке, не пропустить, заметить и запомнить этот момент. Ведь именно мелочи – улыбка прохожего, неожиданная встреча с друзьями, объятия с близкими – дают нам энергию, силы и счастье жить здесь и сейчас.

Поводы для счастья есть всегда! Это подтвердят все, кто участвовал в проекте на протяжении семи прошедших лет.

– На торжественных встречах по завершению проекта мы всегда обсуждаем с участниками, какой он был, этот месяц? И, наверное, самой запоминающейся обратной связью был рассказ девушки, которая в том феврале потеряла близкого человека. По ее словам именно проект стал для нее точкой опоры, которая помогла справиться. По-моему, более сильного подтверждения важности осознанного проживания каждого дня не найти, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Как стать участником проекта?

Необходимо до 13.00 28 января оставить на форуме сайта «Детки!» сообщение «Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ!».

С помощью генератора случайных чисел будут выбраны 7 человек, которые и станут «основными» участниками. По окончании проекта каждый «основной» участник получит фотокнигу о своем месяце счастливых дней и подарок.

Не попавшие в семерку «основных», могут стать «самостоятельными» участниками. Среди них также будет разыграны подарки от партнеров проекта.

Что нужно делать всем участникам?

Ежедневно, с 1 по 28 февраля, каждый участник должен выкладывать одну фотографию того, что вдохновило его сегодня, что порадовало и сделало счастливым!

Что ждет участников?

Множество позитивных эмоций, удивительные открытия, новые знакомства и приятные подарки!

Итоги проекта подведут на торжественной встрече и награждении участников в марте.