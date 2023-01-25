В Тюмени полицейские задержали семейную пару с «солью» и «эфедроном»

Подозреваемые могут отправиться за решетку на 10 лет

Полицейские Тюменской области в Тюмени задержали 39-летнего мужчину и его 37-летнюю возлюбленную. Их подозревают в распространении наркотиков.

Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областного МВД, в присутствии понятых в кармане куртки силовики нашли и изъяли у женщины 25 полимерных свертков с порошком, обмотанных желтой изолентой. Затем был обнаружен еще один сверток с разовыми дозами «синтетики», приготовленный к последующему сбыту.

Подозреваемые признались, что уже шесть месяцев занимаются распространением запрещенных веществ. Они получали крупные партии наркотиков через «закладки» и сооружали тайники с разовыми дозами.

Экспертиза показала, что общая масса изъятых веществ составляет больше 50 граммов, в том числе 20 грамм – «эфедрон», а остальное – «соль».

В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере». Максимальное наказание за подобное правонарушение – до 10 лет лишения свободы.