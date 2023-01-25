Власти Тюмени смогли удешевить производство яиц на четверть

Фото: Телеграм Александра Моора

Глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сегодня сообщил, что на птицефабрике «Пышминская» идет масштабная модернизация. По его словам, старое оборудование и устаревшие инженерные сети влияли на себестоимость яйца не в самом положительном ключе. Из-за этого продукция птицефабрики не могла быть конкурентоспособной. Но сейчас все изменилось в лучшую сторону.

– Сейчас ситуация другая! Новые современные птичники сразу заменяют десятку старых. За счет модернизации удалось удешевить производство яйца на четверть! – написал губернатор.

Он также подчеркнул, что собственники предприятия намерены дальше продолжать инвестирование в птицефабрику. Власти региона это стремление полностью поддерживают.