В центре Тюмени продают историческое здание за 11 миллионов рублей

Фото: Комсомольская правда

В очередной раз на продажу в Тюмени выставили объект культурного наследия «Дом С.Г. Селеверстова – Л.Х.Брандта». Он располагается на Комсомольской, 6.

В описании к лоту написано, что начало приема заявок на торги начнется уже завтра. Также там сообщается, что дом построен в 1905 году и является самым большим в застройке купеческого квартала. Стефан Григорьевич Селиверстов был купцом второй гильдии, судовладельцем. Лейба Хаимович Брандт, которого считают представителем тюменского клана Брандов, тоже купец. К слову, этот памятник – яркий образец деревянного зодчества Тюмени. Он примечателен объемной композицией, уникальным резным декором фасадов в технике объемно-пластической накладной резьбы.

За историческое здание требуют 10 млн 900 тысяч рублей. Задаток составляет 1 млн рублей. Последний день приема заявок – 12 марта этого года, а сам аукцион начнется 16 марта.

Добавим, что в описании также указано, что здание вместе с участком продается на правах аренды на 49 лет. Помимо этого, будущий покупатель будет обязан провести научно-исследовательские, изыскательные и проектные работы. А после этого он сможет провести ремонт здания, но за деньги из своего кармана.