В Тюмени увеличилась стоимость квадратного метра

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В столице Сибири возросла цена на недвижимость – она стала дороже на 20%. Всего на продажу выставлено свыше 16 тысяч квартир в новых домах. Это рекордное количество недвижимости, продающееся на первичном рынке, за всю историю развития рынка недвижимости в регионе.

Средняя стоимость квадратного метра варьируется в пределах 110,5 тысячи рублей. Таким образом, за 12 месяцев цена за квадратный метр возросла на 21,6%. Как сообщила изданию РБК сертифицированный Российской гильдией риелторов аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина, основное событие года – ценовое лидерство строящегося жилья над вторичным рынком. Например, подобная квартира из «вторички» может быть на 3 – 7% дешевле, чем у застройщика.

Она также добавила, что в прошлом году в Тюмени купили 16 тысяч 325 квартир. Это на 5,3% больше, чем годом ранее.