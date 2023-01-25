В Тобольске школьнику предложили поработать наркокурьером

Несовершеннолетним предлагают сомнительный заработок

Тоболячка в группе «Типичный Тобольск» выложила скриншот сообщения, которое пришло на телефон ее ребенку.

Неизвестный предложил несовершеннолетнему зарабатывать от восьми тысяч в день, при этом пообещал, что всему научат с нуля.

Обеспокоенная женщина сообщила, что вычислить «эту фантастическую тварь» невозможно, так как они сидят под фейковыми номерами и страницами. Кроме того, по ее словам, они целенаправленно выискивают несовершеннолетних, потому что им проще «пустить пыль в глаза» и привлечь баснословными денежными средствами.

– Хорошо, что мой ребенок на подобное не ведется, но ведь есть ребята, которым голову задурить – раз плюнуть!, – пишет местная жительница.