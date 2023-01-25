В Тюмени поймали мужчину, которого подозревают в краже денег с банковской карты

Фигурант дела может отправиться за решетку на 6 лет

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже денежных средств с банковской карты. Силовикам она рассказала, что с супругом пригласила в гости знакомого, а после его ухода на телефон пришли уведомления о списании денег. Сумма ущерба составила четыре тысячи рублей. Как пояснили корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе областной полиции, сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 49-летнего мужчину. В содеянном он признался и сказал, что в тот день выпивал в гостях алкоголь, а когда собрался уходить, на тумбе заметил карту. Воспользовавшись удачным моментом, он ее украл и отправился в магазин. Там он купил спиртное и продукты.

Добавим, что на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». За данное правонарушение можно отправиться за решетку сроком до шести лет. Сейчас же фигурант дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.