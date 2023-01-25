В Тюмени задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств

мужчина может отправиться за решетку на несколько лет

Вечером в районе улицы Промышленной наряд ППС остановил тюменца, чтобы проверить у него документы. Мужчина вел себя нервно и этим вызвал подозрения. А затем, в ходе беседы, сознался, что при себе имеет наркотические вещества. Как рассказали «КП»–Тюмень» в пресс-службе областного МВД, в присутствии понятых в личных вещах подозреваемого 1981 года рождения обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это «соль». Мужчина сказал, что ее он хранил для личного употребления.

На тюменца заведено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». За подобное правонарушение задержанный может отправиться за решетку на три года. Сейчас же ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.