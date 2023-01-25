В Тюменской области снизился уровень рождаемости

В регионе уменьшился уровень рождаемости, при этом вниз пошла и статистика смертности

За 11 месяцев прошлого года в Тюменской области родились 16 тысяч 290 детей. А два года назад на свет появились 18 тысяч 528 детей. Таким образом, показатель рождаемости с 12% снизился до 11,5%. Об этом сообщает Тюменьстат.

Однако есть и хорошие новости. Впервые за 24 месяца рождаемость превысила показатели смертности. Так, в минувшем году в регионе скончались 15 тысяч 472 человека. А в 2021 году умерших было 21 тысяча 499 человек. Из этого можно сделать вывод, что показатель с 13,9% поменялся на 10,9%.

Напомним, в 2022 году тюменские родители оставили в родильных домах 15 детей. Также в прошлом году без мам и пап остались 603 ребенка. А без попечения родителей в регионе на текущий момент проживает свыше шести тысяч детей.