Тюменские бизнесмены вынуждены искать себе работу в найме

чаще всего бизнесменам в найме не нравится зарплата и график

Большинство жителей северной столицы, которые стали работать «на кого-то», раньше имели собственный бизнес в сфере услуг. 20% занимались продажами, а 12% – торговлей. Такие данные приводит исследовательский центр одной из площадок по поиску работы. Там также сообщается, что у 33% работников действующий бизнес есть и сейчас, а вот у 67% он был раньше.

Кроме того, 39% из тех, кто отказался от предпринимательства, планируют вернуться туда снова, а вот 20%, наоборот, не желают возвращаться в прошлое. Также тюменцы считают, что самые лучшие и выгодные сферы для открытия бизнеса – это сфера услуг, промышленность, продажи и IT.

Добавим, что не все те, кто работает «на дядю», довольны своей работой. Из опрошенных лишь 28% рады быть в чьем-то подчинении. Остальные же заявили, что больше им нравится быть начальником самому себе.

Отметим, что найм чаще всего бизнесменам Тюмени не нравится из-за уровня заработной платы. Также не устраивает и график работы. А некоторым не нравятся поставленные перед ними задачи и руководство.