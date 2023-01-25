В Тюменском районе сотрудники ГАИ поймали подозреваемого в угоне автомобиля

Угонщик на угнанном автомобиле попытался съездить к подруге в Тюмень, но у него ничего не получилось

В дежурную часть полиции Тюменского района с заявлением об угоне автомобиля обратился житель поселка Винзили 1995 года рождения. Как рассказали «КП»–Тюмень» в пресс-службе областной полиции, была составлена ориентировка, по ней сотрудники ГАИ в районе поселка Верхний Бор нашли угнанную машину. Автомобиль под управлением угонщика столкнулся с опорой дорожного знака, сорвался в кювет и перевернулся. Недалеко от места ДТП обнаружили и подозреваемого.

Неоднократно судимый молодой парень силовикам поведал, что проходил по улице Заводской и его внимание привлекла незакрытая машина, в которой были еще оставлены и ключи. Вдохновившись такой щедрой находкой, мужчина не смог устоять и решил скататься на российском автопроме в Тюмень к подруге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон». За подобное правонарушение подозреваемый может лишиться свободы на пять лет.

Сейчас же угонщик получил административный арест на 10 дней за совершенное правонарушение по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».