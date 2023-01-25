Жительницу Тюмени напугал неадекватный мужчина, разгуливающий по Московскому тракту

неадекват пугает женщин на улицах города

Напуганная тюменка пожаловалась в группе «ЧС Тюмень» о ситуации, в которую накануне она попала. По ее словам, она с двумя детьми находилась на улице Московский Тракт, 143 и прямо на них пошел неадекватный мужчина.

– Мы в сторону, а он все равно на нас! – говорит женщина.

Она также добавила, что пыталась его пропустить, но он намеренно делал шаги в их сторону, толкал и ждал ее реакции.

– Рядом со мной были дети, потому я ничего ему не сказала, только попросила старшего ребенка идти быстрее, – вспоминает тюменка.

Однако неадекват вышел из себя, кинулся и с бешеным взглядом начал «ачекать». От эмоций, по словам женщины, его аж подбрасывало, и он ударил ее по ягодицам, а затем ушел в другую сторону.

– Я испугалась отвечать психу, вдруг у него нож или другое оружие! – добавила местная жительница.

К слову, оказалось, что женщина не единственная, кто столкнулся с данным персонажем. Одна из подписчиц сказала, что тоже повстречала этого мужика и получила от него удар в область плеч.

А автору поста тюменцы посоветовали купить перцовый баллончик и носить с собой в цельях безопасности и самообороны.