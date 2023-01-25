Тюменке позвонили мошенники и представились операторами портала «Госуслуги»

тюменку попытались развести мошенники, но у них этого не получилось

Злоумышленники не дремлют и продолжают атаковать доверчивых граждан. Так, жительнице Тюмени позвонили и поведали о готовности справки о налогах за 2022 год. Звонок тюменке показался сомнительным, и она набрала представителей портала госуслуг, а затем рассказала об этом в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, на том конце провода подозрительная девушка сообщила, что может отправить справку на электронную почту, но для этого надо сказать код, который есть в сообщениях. Открыв сообщение, увидела «Код восстановления доступа к учетной записи» и спросила у мошенницы, зачем его восстанавливать, если никаких сбоев и проблем нет. Но ей уверенным голосом ответили, что недавно были обновления и не все могут зайти в «учетку», да и коды приходят как положено. Тюменка отказалась сообщать код и прервала разговор.

Добавим, что оператор портала «Госуслуги» подчеркнула, что специалисты сервиса подобную информацию никогда не запрашивают, потому звонок был от левого человека.