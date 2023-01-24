В Тюмени неизвестные ограбили 10-летнего школьника и выбросили его из машины на другом конце города Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени следователи проводят доследственную проверка по факту появившейся в СМИ информации. Дело в том, что 16 января 2023 года неизвестные ограбили ребенка на ул. Муравленко у магазина «Изобилие». Преступники затащили мальчика в машину и выбросили из нее в другой части города. Ребенок очнулся без денег и телефона в сугробе.

Следователи СКР обращаются к очевидцам произошедшего и ко всем, у кого есть информация по этому поводу, обратиться по телефону: 8-904-491-43-25.

Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего.