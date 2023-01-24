В Тюмени инвестор построит огромный спортивный центр – с бассейном и фитнес-залами Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В Тюмени инвестор строит новый спортивный комплекс – с большим бассейном с пятью дорожками, детским обучающим бассейном, фитнес-залами для индивидуальных и групповых программ и многофункциональный тренажерный фитнес-зал площадью более 900 квадратных метров. Благодаря строительству спорткомплекса будет создано 44 новых рабочих места, а объем инвестиций в региональную экономику составит 300 млн рублей.

По словам генерального директора компании «ФитБери», представителя инвестора Натальи Проскуряковой, необходимость в создании сети фитнес-центров назрела давно. Все дело в том, что тюменцы стали вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

- Наши бассейны и фитнес-залы отвечают всем необходимым требованиям, что позволит проводить тренировки не только для спортсменов, но и для детей от 1,5 лет, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для взрослого и пожилого населения, - отметила Наталья Проскурякова.

Техническое открытие центра намечено на август 2023 года, а уже в сентябре спорткомплекс планирует выйти на полную загрузку.

Что касается денег, то более 80% вложений в бюджет – это собственные деньги инвестора. Государство, в частности, инвестиционное агентство Тюменской области предоставило поддержку – заем в размере 50 миллионов рублей. На эти деньги инвестор закупит спортивное оборудование для бассейнов и фитнес-залов, мебель для детских студий и медицинское оборудование.

Строители уже возвели здание общей площадью 4642,7 квадратных метров, подвели коммуникации, заложили внутренние инженерные сети. Сейчас кипит работа над чистовой отделкой помещений, подбором оборудования, систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.

В спорткомплексе запланированы занятия борьбой, боксом, кикбоксингом, бодибилдингом, пауэрлифтингом, йогой, танцами, пилатесом, акваэробикой и грудничковым плаванием.