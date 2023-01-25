В Тюмени 25 января 2023 года ожидается переменная облачность и ветер

25 января отмечают Татьянин день Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Тюмени сегодня, 25 января 2023 года, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, днем порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура в дневное время суток –4-9 градусов, ночью – 10-15, при прояснении до минус 21.

25 января проходит народный праздник Татьянин день. Считается, что если в этот день ясно, солнечно или сквозь тучи виднеются солнечные лучи, то ожидайте раннего прилета птиц и теплой весны. А вот если идет снег, то лето будет дождливым пасмурным и дождливым.