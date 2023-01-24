Житель Тюмени не смог добиться компенсации морального вреда в размере 3,8 тысячи евро валютой

мужчина хотел, чтобы компенсация была выплачена в евро

Районный суд Тюмени отказал местному жителю в удовлетворении иска к Генпрокуратуре России. Горожанин пытался добиться компенсации по постановлению Европейского суда по правам человека.

Согласно материалам дела, ЕСПЧ 21 июля 2022 года разрешил жалобу местного жителя и в его пользу взыскал компенсацию морального вреда в размере 3,8 тысячи евро, но генеральная прокуратура России отказала тюменцу в исполнении данного решения. В связи с этим мужчина пошел в районный суд Тюмени.

В объединенной пресс-службе областных судов корреспонденту «КП»–Тюмень» пояснили, что по федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ...», постановления ЕСПЧ, которые вступили в силу после середины марта минувшего года, не подлежат исполнению в России. Таким образом, компенсация возможна только в российской валюте.