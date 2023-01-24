Полицейские задержали мужчину, который избил свою пожилую мать

Мужчина поругался с мамой из-за алкоголя и нанес ей удары

В Юргинском районе участковый задержал мужчину, которого подозревают в умышленном причинении вреда здоровью. Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе МВД России по Тюменской области, в районную полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что в медучреждение доставили женщину 1957 года рождения с травмами рук и головы.

Сотрудник правоохранительного ведомства выяснил, что пациентку избил ее родной сын. Им оказался ранее судимый мужчина 1981 года рождения. Полицейским подозреваемый сообщил, что мать сделала ему замечание из-за алкоголя. Завязалась словесная ссора, в ходе которой мужчина не выдержал, схватил вентилятор и дважды ударил мать по голове.

По данному инциденту заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья». Максимальное наказание по этой статье – пять лет. Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.