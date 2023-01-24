Жителю Нижнетавдинского района, который убил женщину 26 лет назад, вынесли приговор

мужчина пробудет за решеткой восемь лет

Летом 1997 года нетрезвый мужчина поссорился со знакомой женщиной. Он вывел ее из дома в ограду и нанес удар в область шеи. Потерпевшая потеряла равновесие, упала и скончалась. Агрессор не растерялся и спрятал тело под листвой на соседнем участке, однако труп все равно нашли.

Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, суд вынес приговор в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве по неосторожности.

Теперь подсудимый отправится за решетку на восемь лет и будет отбывать свой срок в исправительной колонии строгого режима.