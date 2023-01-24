В Ишиме мужчина ограбил магазин и попался полицейским

Ишимец украл еду и алкоголь, но был пойман полицейскими

24-летний житель Ишима украл из местного сетевого магазина спиртные напитки и продукты питания. Директор торговой точки написал на похитителя заявление в полицию. Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в областном МВД, ранее судимого подозреваемого задержали, доставили в отделение. Он дал признательные показания и сказал, что на такой шаг пошел целенаправленно. Добычу он спрятал в пакет и убежал. Сумма причиненного ущерба составила более двух тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». За подобный проступок можно отправиться за решетку на четыре года. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.