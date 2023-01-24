На одной из улиц Тюмени женщина с малолетним ребенком наткнулась на эксгибициониста

извращенец напугал тюменку

Вчерашний день для жительницы Тюмени точно запомнится на всю жизнь. Женщина с маленьким сыном во второй половине дня переходила через дорогу в районе улицы Ставропольской,13 и встретила извращенца. Несмотря на минусовую погоду, мужчина без какого либо стеснения демонстрировал свои «причиндалы».

О произошедшем тюменка рассказала в социальных сетях и добавила, что пришлось принимать экстренные меры и быстро отвернуть сына от такого показа. Он, по ее словам, ничего не заметил.

– Я в шоке. А если дети один на один с подобным зрелищем столкнутся, то как быть? – задается вопросом женщина.

Комментаторы посоветовали никак на подобное не реагировать и главное – не терять самообладание.

К слову, проблема с эксгибиционистами стара, как мир. Одна из женщин рассказала историю, что несколько десятков лет назад ее родители на подобного извращенца писали заявление в полицию. Он жил напротив их окон и целыми днями устраивал нелицеприятные представления всему дому. К сожалению, за подобные действия мужчине ничего не было. Участковый взял показания и на этом его след простыл, а извращенец продолжал развлекаться, пока не женился и не переехал в другое место.

Добавим, что корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областной полиции сообщили, что по вчерашнему инциденту организуют проверку.