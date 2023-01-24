В облдуме Тюмени поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Николая Руссу

Фото: облдума Тюмени

Николай Руссу покидает свое место в парламенте. Сегодня соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Напомним, Руссу был депутатом шестого созыва, избран депутатом облдумы по избирательному округу № 19 в Калининском округе города.

Депутат отвечал за вопросы бюджета, налогов и финансов. Помимо этого, народный избранник руководит ОАО «Мостострой-11». Организация строит мосты, путепроводы, социальные и другие важные объекты.

Кроме того, Николай Руссу награжден Орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Также он имеет почетное звание «Заслуженный строитель РФ», знак «Почетный строитель Тюменской области». Более того, его отметил благодарностью председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

По словам коллеги – депутата Владимира Ульянова, Николай Руссу человек занятой. К тому же его организация трудится по всей России, и разумно, что руководитель строительной компании сделает выбор в пользу нее.

Того же мнения придерживается и первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов. Он отметил, что ранее у него состоялся разговор с уже экс-депутатом, и тот ему сообщил, что «Мостострой-11» получил огромные объемы работ. Растет нагрузка, увеличивается число командировок и обязанностей. Внимания требует и депутатская деятельность, потому выбор пал в пользу производственных задач и госзадач.

Добавим, что депутаты поддержали решение Николая Руссу.