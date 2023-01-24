Тюменские полицейские поймали мужчину, который подозревается в краже интернет-оборудования

Подозреваемый похитил оборудование, чтобы купить алкоголь

В Тюмени с крыши жилого дома украли интернет-оборудование. Компания, которой принадлежит похищенное, обратилась с заявлением в полицию. Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областного МВД, сотрудники ведомства провели необходимые розыскные мероприятия и поймали 57-летнего безработного подозреваемого.

Горе-похититель сообщил, что в тот злополучный день совершал обход по многоквартирным домам в поисках легкой добычи. В одном из подъездов он обнаружил открытый доступ к крыше, пробрался туда и присвоил коммутатор. Затем присвоенное сдал в пункт приема металла, а полученные две тысячи истратил на спиртное. Нанесенный ущерб компании составил свыше 14 тысяч рублей.

Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу, а на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». За подобный проступок безработный может отправиться за решетку на два года. Сейчас же правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.