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НовостиПроисшествия24 января 2023 7:37

В Тюмени на парковке у ТЦ «Зеленый берег» задержали девушку с гашишным маслом

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Десять лет тюрьмы может грозить 27-летней жительнице Тюмени, которая подозревается в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, девушку задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД на парковке у ТЦ «Зеленый берег» на Алебашевской. В присутствии понятых в рюкзаке девушки обнаружили и изъяли две пластиковые емкости с жидкостью.

По словам задержанной, наркотик она купила в интернете для личного использования. Экспертиза установила, что изъятое – гашишное масло массой более 8 граммов. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.