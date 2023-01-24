В Заречном микрорайоне Тюмени открылась клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря

Фото: предоставлено КП

В Тюмени в 3-м Заречном микрорайоне открылась клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря. В ней можно получить не только специализированную остеопатическую помощь, но и другие виды лечения.

В новой клинике, расположенной на улице Ю. Эрвье, принимают взрослых и детей с раннего возраста. Квалифицированные врачи-остеопаты работают в тесном взаимодействии с мануальными терапевтами, неврологами, педиатрами, детским эндокринологом и другими специалистами. Такой комплексный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого пациента и добиваться устойчивых результатов. Высокой эффективности лечения способствуют также лечебный массаж и иглорефлексотерапия.

Фото: предоставлено КП

Напомним, первая клиника доктора Аптекаря (АНО «Тюменский институт мануальной медицины») появилась в Тюмени в 2000 году. Расширение сети обусловлено увеличением спроса на остеопатическую помощь – отделения открываются в разных районах города с учетом пожеланий жителей. Так, в 2019 году начала работу клиника в микрорайоне Тюменский-2.

Фото: предоставлено КП

– 90 процентов пациентов приходят к нам по рекомендациям тех, кто уже обращался к нашим специалистам. При этом все чаще родители доверяют нам заботу о здоровье своих детей, и мы стараемся это доверие оправдать: постоянно совершенствуем применяемые методики, разрабатываем и внедряем комплексные лечебные программы. И, конечно, повышаем территориальную доступность остеопатической помощи, открывая новые подразделения, – отметил руководитель клиники, врач-остеопат, кандидат медицинских наук Игорь Аптекарь.

Фото: предоставлено КП

Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря:

АНО «Тюменский институт мануальной медицины», лицензия департамента здравоохранения Тюменской области № ЛО 41-01107-72/00323577 от 10.10.2019.

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