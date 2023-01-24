Продолжается прием работ на Международный конкурс креативной фотографии International Creative Photo Contest 2022

К участию приглашаются профессионалы и любители фото и визуальных искусств.

– Прием работ продлен после многочисленных обращений как от клубов фотографии, так и от отдельных фотомастеров. После рассмотрения на собрании оргкомитета пожеланий, оценив все возможности, в том числе с точки зрения графика проекта и проведения итоговых мероприятий, было принято решение о продлении сроков приёма работ», – сказал в комментариях председатель оргкомитета Сергей Фирцев.

– Решение никак не связано ни с количеством, ни с качеством представленных работ. На конкурс заявлено достаточно снимков во всех номинациях для того, чтобы считать, что конкурс состоялся. Это про количество. Пользуясь случаем скажу про состав конкурсантов. По понятным причинам, основную массу составляют работы российских авторов, однако на сегодняшний день много представителей из ближнего и дальнего зарубежья. Естественно, среди участников есть и тюменские фотографы. По правилам конкурса окончательные цифры мы озвучим только после подведения итогов 8 марта 2023 года, – добавил он.

В конкурсе 5 номинаций: «Красота»; «Природа»; «Технологии будущего»; «Эксперимент»; «Товар/Реклама». В каждой номинации одному участнику можно представить до 5 работ.

Конкурс платный. Минимальный взнос в в одной номинации составляет 420 рублей за 5 снимков. Эти средства, поступившие от участников, будут направлены на помощь молодым фотографам. Собственно сам призовой фонд уже сформирован. В нем не только деньги, но и 15 медалей от Ассоциации фотографов «Евразия» и более 15 специальных призов от партнеров (выставки, публикации, ценные подарки, сертификаты, оплаченные фототуры). Подробности на сайте конкурса https://creaphoto.su

Справки и техподдержка тф/Телеграм: +7-904-499-87-55 или fotoexpo72@mail.ru

При возникновении техпроблем можно отправить сообщение на Телеграм канал +7-904-499-87-55: «ошибка 222». С вами свяжутся.

Для справки

Соорганизаторами выступают «Тюменский дом фотографии», «Тюменское агентство развития креативных индустрий», в партнерстве с «Агентством туризма и продвижения Тюменской области» и Ассоциация фотографов «Евразия».