В Тюмени 24 января 2023 на целый день погаснут два светофора Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 24 января 2023, отключат два светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Оба светофора потухнут с 9.30 до 17 часов на следующих перекрестках:

- ул. Чаплина – ул. Рабочая;

ул. Чаплина - ул. Рабочая Фото: Яндекс. Карты

- ул. Рабочая – ул. Колхозная.

ул. Рабочая - ул. Колхозная Фото: Яндекс. Карты

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.