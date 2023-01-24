В Тюмени 24 января 2023 на целый день погаснут два светофора
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 24 января 2023, отключат два светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Оба светофора потухнут с 9.30 до 17 часов на следующих перекрестках:
- ул. Чаплина – ул. Рабочая;
ул. Чаплина - ул. Рабочая
Фото: Яндекс. Карты
- ул. Рабочая – ул. Колхозная.
ул. Рабочая - ул. Колхозная
Фото: Яндекс. Карты
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.