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НовостиАвто24 января 2023 1:01

В Тюмени 24 января 2023 на целый день погаснут два светофора

Рассказываем, где отключат светофоры 24 января 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 24 января 2023 на целый день погаснут два светофора

В Тюмени 24 января 2023 на целый день погаснут два светофора

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 24 января 2023, отключат два светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Оба светофора потухнут с 9.30 до 17 часов на следующих перекрестках:

- ул. Чаплина – ул. Рабочая;

ул. Чаплина - ул. Рабочая

ул. Чаплина - ул. Рабочая

Фото: Яндекс. Карты

- ул. Рабочая – ул. Колхозная.

ул. Рабочая - ул. Колхозная

ул. Рабочая - ул. Колхозная

Фото: Яндекс. Карты

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.