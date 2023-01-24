В Тюмени 24 января 2023 ожидается теплая погода и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 24 января 2023, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём в северных районах небольшой снег, ночью местами изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью -11…-16 C, днём -5…-10 C.

Погода в Тюмени 24 января 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 24 января (11 января по старому стилю) Федосеев день, в честь последнего императора Рима, Феодосия Великого, жившего в конце V века. На Руси от морозов в этот день ждали беды, так как в большинстве своем день был холодным. По преданию, на Феодосия нечистую силу выгоняли из домов, и ей некуда было деваться. Поэтому-то она и колдовала морозы.

Считалось, что морозы в этот день приводили к затяжным холодам, а тепло – наоборот, сулило раннюю весну.