В Тюмени мужчина пытался свести счеты с жизнью на общедомовом балконе Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 21 января в одном из жилых комплексов мужчина решил покончить с собой, стоя на общедомовом балконе. Как сообщает портал «Мегатюмень», со ссылкой на пресс-секретаря УМВД России по Тюменской области, информацию о происшествии в полицию сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, сосед убеждал молодого человека не делать глупостей.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что инцидент произошел 21 января 2023 года около 20 часов. После осмотра медики отвезли молодого человека в больницу.