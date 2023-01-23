В Тюмени ищут без вести пропавшую Варвару Звягинцеву - в темном «камуфляже» и черных берцах Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени ищут 28-летнюю Звягинцеву Варвару Олеговну (1994 г.р.), которая 20 января 2023 года ушла из дома из поселка Березино Викуловского района Тюменской области, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид Варваре 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в камуфлированный темный костюм, черные берцы и черную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Варвары, просьба сообщить по телефонам: 8(800) 600-59-52 или 112.