Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 января 2023 1:12

В Тюмени ищут без вести пропавшую Варвару Звягинцеву - в темном «камуфляже» и черных берцах

Девушка ушла из дома 20 января 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени ищут без вести пропавшую Варвару Звягинцеву - в темном «камуфляже» и черных берцах

В Тюмени ищут без вести пропавшую Варвару Звягинцеву - в темном «камуфляже» и черных берцах

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени ищут 28-летнюю Звягинцеву Варвару Олеговну (1994 г.р.), которая 20 января 2023 года ушла из дома из поселка Березино Викуловского района Тюменской области, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид Варваре 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в камуфлированный темный костюм, черные берцы и черную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Варвары, просьба сообщить по телефонам: 8(800) 600-59-52 или 112.