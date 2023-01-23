В Тюмени 23 января 2023 на День Григория-летоуказателя воздух прогреется до -5 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 23 января 2023, ожидается переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, температура воздуха ночью -7… -12 C, днем -5…C -10 C.

Погода в Тюмени 23 января 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 23 января (10 января по старому стилю) День Григория-летоуказателя, в честь святителя Григория, жившего в IV веке в Каппадокии. На Руси его прозвали «летоуказателем» потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето. Если на стога опускался иней – значит, лето будет сырым. Если с юга шел ветер – значит, будет куча гроз.