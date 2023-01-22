В Тюмени состоится второй гик-фестиваль

Фото: Администрация Тюмени

В прошлом году прошел первый гик-фестиваль, в этом году ожидается продолжение. Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в департаменте потребительского рынка городской администрации, «Kitsune-con» в 2022 году собрал огромное количество участников. По словам гендиректора АО «Тюменская Ярмарка» Михаила Брудкова, несмотря на то, что фестиваль состоялся впервые, он хорошо себя зарекомендовал. Программа была насыщенна: турнир по арт-фехтованию, аллея мастеров, мужская и женская хореография, костюмированная демонстрация, а также несколько сотен гостей в костюмах любимых героев. Это один из самых ярких фестивалей, который не оставил равнодушными не только жителей нашего региона, но и других. В 2023 году организаторы планируют сделать фестиваль еще больше. Так, в Выставочном зале Тюмени пройдет свыше 50 различных фестивалей, выставок и ярмарок. Кроме традиционных, ожидается и специализированная выставка от «Застройщики Тюмени», где представят проекты местных строительных компаний.

– Учитывая огромные масштабы строительства в регионе, а главное неординарность архитектурных замыслов, я думаю, что выставка привлечет внимание, – подчеркнул Михаил Брудков.