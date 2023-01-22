Дачники выбирают теплицы арочного типа надеясь, что снег с них будет сходить сам, однако это заблуждение

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Вокруг выбора теплиц всегда много споров. Кому-то важен внешний вид, кто-то принципиален касательно материала из которого она сделана, а кто-то предпочитает теплицы арочного типа, в надежде, что в зимний период времени с них будет сходить снег, но этого не происходит.

Изданию Мегатюмень агроном Виталий Никитин пояснил, почему так происходит. По его словам, двери теплицы на зиму остаются закрытыми. И когда начинаются первые снегопады, температура в закрытом помещении выше, чем на улице. Соответственно, снег прилипает к поликарбонату, поэтому и удерживается остальной снежный покров. При этом он добавил, что двери теплицы на зиму открытыми мы не можем оставить, так как их поломает ветер.

Опытные садоводы уверяют, что теплицы с крепким каркасом под поликарбонатом толщиной от четырех миллиметров выдерживают большие снеговые нагрузки, Но как только снег начинает таять или превращается в лед, он становится в разы тяжелее и может даже обрушить конструкцию. Поэтому желательно избавляться от снега, правда аккуратно. Теплица покрыта ультрафиолетовой пленкой и ее не желательно царапать, так как снизится срок службы.

Для чистки снега у каждого свое подручное средство. Садовод Николай Тимофеев поделился, что убирает снег деревянной шваброй на длинной ручке. А чтобы не поцарапать покрытие, он закрепляет на «снегоуборочное устройство» небольшой кусок резины. Другие же дачники сказали, что чистят крышу синтетическими вениками с длинной ручкой, либо же подключают смекалку и делают приспособления из веревок и кусков линолеума.