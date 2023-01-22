Аэропорт Тобольска объявил конкурс детского рисунка к 100-летию гражданской авиации

Фото: соцсети аэропорт Ремезов

Тобольский аэропорт Ремезов запустил для детей конкурс рисунков к столетию отечественной гражданской авиации. Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе аэропорта, принимаются работы про авиационные профессии, гражданскую авиацию и будущее авиации. Там также добавили, что конкурс проводится в нескольких возрастных категориях. Это дети от трех до шести лет, от семи до одиннадцати, а также от 12 до 17 лет.

Детские шедевры будет оценивать художник Екатерина Карасева, начальник производственной службы аэропорта Глеб Стрельников и авиационный фотограф Игорь Полуянов.

Победителей выберут уже седьмого февраля. Им будут вручены подарки от организаторов.

Условия участия в конкурсе предельно просты. Необходимо прислать рисунки до конца января в цифровом формате на электронную почту pr@rmz.aero. Работы ребят опубликуют в официальной группе воздушной гавани во Вконтакте. Также приятным призом будет отмечен тот рисунок, который покорит сердца людей и наберет больше всего лайков.