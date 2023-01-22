Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 10:28

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

В аварии погиб 33-летний водитель
Екатерина Коган
Фото: Главные новости Тобольска

Фото: Главные новости Тобольска

Накануне на 238-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись две иномарки. В результате аварии погиб молодой мужчина. Корреспонденту «КП-Тюмень» в областной Госавтоинспекции информацию о происшествии подтвердили и сообщили, что предварительно установлено, что 33-летний водитель Nissan выехал на «встречку». В результате такого «маневра» получил травмы несовместимые с жизнью. Известно, что погибший житель Тобольского района. Помимо этого, травмы получила и 35-летняя водитель КИА и была доставлена в медицинское учреждение.

В ГИБДД также добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.