На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

Фото: Главные новости Тобольска

Накануне на 238-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись две иномарки. В результате аварии погиб молодой мужчина. Корреспонденту «КП-Тюмень» в областной Госавтоинспекции информацию о происшествии подтвердили и сообщили, что предварительно установлено, что 33-летний водитель Nissan выехал на «встречку». В результате такого «маневра» получил травмы несовместимые с жизнью. Известно, что погибший житель Тобольского района. Помимо этого, травмы получила и 35-летняя водитель КИА и была доставлена в медицинское учреждение.

В ГИБДД также добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.