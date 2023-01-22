В Тюменской области уменьшилось число безработных

в регионе уменьшилось число безработных

В прошлом году снизилось количество людей, обратившихся в областную службу занятости При этом, положительную динамику показала статистика трудоустроенных. Как сообщили изданию Вслух.ру в региональном департаменте труда и занятости, в 2022 году в центры занятости обратились 55 тысяч 902 человека. В 2021 году этот показатель был в разы выше – более 73 тысяч человек. Из этих данных специалисты сделали вывод, что 38 тысяч 216 обратившихся нашли работу.

На начало января этого года, в Тюменской области на учете состоит более трех тысяч безработных, а соискателей – 5 тысяч 477 человек. В местном банке вакансий было свыше 21 тысяч предложений о работе.

Так, больше всего специалистов ищут в сфере строительства. В банке вакансий более трех тысяч актуальных предложений. На втором месте область торговли и ремонта автотранспорта, там числится 2 тысячи 587 предложений. На третьем месте направление сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 1 тысяча 952 предложения. На четвертом месте – обрабатывающие производства. Туда требуется 1 тысяча 726 специалистов. На пятом месте сфера госуправления и обеспечение военной безопасности – 1 тысяча 794 предложения о работе. На последнем месте образование. Там свободных вакансий 1 тысяча 763. Помимо этого, актуальны вакансии и в области транспортировки и хранения – 1 тысяча 627 предложений. Не уступает и здравоохранение и социальные услуги – 1 тысяча 467 вакансий.