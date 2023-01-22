В аптеках Тюмени начали продавать безалкогольное шампанское

сокосодержащий напиток появился на прилавках местных аптек

Неожиданный товар появился на аптечных прилавках Тюмени. Так, в местных аптеках начали продавать безалкогольное шампанское под названием «Веселый круг». Примечательно, что напиток «красуется» среди детских товаров. В описании «шампанского» говорится, что это сокосодержащий лимонад для детей.

К слову, стоимость сокосодержащего продукта начинается от 189 рублей. Судя по отзывам, «шампанское» оправдывает свою цену и часто используется на детских праздников. Да и состав лимонада не «напичкан» химией, правда нашлись и те, кто жалуется на ярко выраженный вкус лимонной кислоты, но таких отзывов единицы.

Отметим, что детское шампанское появилось в прошлом веке в Венгрии и Чехии. В конце девяностых оно обрело невероятную популярность и стало выпускаться в России.