В Тюменской области запустили новый участок трассы Тюмень — Омск

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области для движения автотранспорта открыли расширенный до четырех полос участок федеральной трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в региональном ГИБДД, на участке автодороги с 42 по 74-й километр установили разделительные ограждения, которые исключают встречный разъест транспорта. На 58-м километре поставлен временный светофор у выезда из поселка Беркут. Он будет работать до окончания строительства разворотной петли.

В ведомстве также объяснили, что на открытом участке федеральной трассы Тюмень – Омск движение контролируют наряды ДПС. Водителей просят быть внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим.

На новом участке трассы разрешенная скорость составляет 90 км в час, однако с 61 по 63-й километр из-за проведения дорожных работ скорость придется снизить до 59 км в час.